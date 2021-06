Il dono dei club Interact di Foggia per il 'Riuniti': un televisore e un ossimetro pediatrico per la Neuropsichiatria

I Club Interact Foggia e Interact Foggia De Sanctis, patrocinati dal Rotary Club Foggia, doneranno al reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Riuniti di Foggia un televisore High Tv e un ossimetro pediatrico.

La consegna avverrà martedì 29 giugno, alle 18,00, presso il Policlinico Riuniti, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa anti Covid vigente. Gli Interact Foggia e l’Interact Foggia De Sanctis, insieme all’Interact Foggia Zingarelli, sono nati nell’ottobre 2019 patrocinati dal Rotary Club Foggia e sono formati da ragazzi dai 12 ai 18 anni.

In questo brevissimo tempo, fortemente penalizzati dalla pandemìa, sono riusciti tuttavia a partecipare fattivamente ad un service di raccolta di generi alimentari per fronteggiare l’emergenza Covid e a concludere un service sulla prevenzione dalle dipendenze. Hanno infine deciso di utilizzare quanto non speso della loro cassa, poiché non è stato possibile realizzare eventi in presenza, per acquistare qualcosa che fosse utile ai ragazzi del Reparto di Neuropsichiatria infantile e, su suggerimento della dirigente, dott.ssa Anna Polito, hanno acquistato un ossimetro pediatrico e una High TV.

Lo scopo dei Club Interact, infatti, sulla scia di quelli del Rotary International, è quello di formare i leader del futuro attraverso la promozione di valori come la solidarietà, la pace e il servizio a favore dell’umanità.