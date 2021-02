"Ho pensato a tutti i nonni ricoverati per Covid". Il grande gesto di Francesco: "Sette televisori per un po' di serenità"

Il gesto è stato fortemente voluto dal sig. Francesco Dalessandro, uno degli iscritti all’associazione. "L'idea l'ho avuta quando mio nonno è stato ricoverato per Covid. In una telefonata mio nonno mi ha detto quali erano le problematiche, mi sono un po' immedesimato in lui e ho capito che lui soffriva molto la solitudine, uno svago per non pensare a cosa stesse accadendo e ho pensato a un televisore. E ho pensato anche agli altri nonni, nel mio piccolo ho pensato di allegerire la degenza dando un po' di serenità"

Questo momento è frutto della manifestata professionalità e accoglienza di tutto il personale nei confronti dei pazienti. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento, dall’inizio della pandemia, che le associazioni regionali, provinciali e cittadine rivolgono al Policlinico Riuniti di Foggia e a tutti i pazienti con la consapevolezza che un piccolo gesto di altruismo possa far sentire meno il peso della lontananza da casa e dagli affetti.

Erano presenti alla piccola cerimonia di donazione i direttori amministrativo e sanitario del policlinico Riuniti di Foggia, dott. Michele Ametta e dott. Franco Mezzadri, la dirigente della struttura dipartimentale affari generali e Privacy dott.ssa Laura Silvestris, il segretario regionale dell’associazione Matteo Valentino, le volontarie Donatella Varraso, Roberta Carlone ed Enza Nigri e Francesco Dalessandro, colui che ha promosso la donazione con grande slancio umano. "Si ringraziano tutti coloro che continuano a donare e ad esserci vicini".