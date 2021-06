Dalla morte di Francesco una speranza di vita, i foggiani non si tirano indietro e donano sangue: "Felici di fare un gesto per gli altri"

Una due giorni per invitare a donare sangue, perché le scorte non sono mai abbastanza. Quest'anno l'associazione Gina ha puntato in alto e ha esteso questo invito in 13 città italiane, arrivando fino a Bruxelles. Le donazioni sono state tante, ma l'invito dei ragazzi di Gina prosegue e cerca di raggiungere più persone, perché, dicono, "donare sangue vuol dire donare vita".