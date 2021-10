Il cuore grande dell'esercito: 25 militari foggiani donano il sangue per le emergenze. Avis ringrazia: "Un atto eroico"

25 militari del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre 'Trieste' e dell'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, comandati dal colonnello Andrea Gallieni e dal colonnello Simone Gatto hanno donato questa mattina il loro sangue.

Un atto di grande solidarietà che è avvenuto direttamente nella caserma Sernia-Pedone, nel capoluogo dauno, dove è giunta un'auto emoteca della sezione foggiana dell'Avis. "Io lo definisco un atto eroico - ha detto Alessandro Giallella, presidente Avis Fg - perché ogni goccia di sangue è utile per salvare vite umane. I nostri militari hanno aderito con grande entusiasmo all'iniziativa, anche perché non sono nuovi ad azioni del genere. Vogliamo ringraziarli con tutto il cuore".

Ad organizzare la donazione è stato il 1° Luogotenente Massimo Gatta, sottufficiale di corpo del 'Trieste', mentre in caserma è giunta l'equipe del centro trasfusionale del dottor Michele Centra, guidata dal dottor Luigi Ciccone. Una squadra formata da ufficiali, militari, volontari e medici che ha contribuito a portare Foggia e la Capitanata agli onori della cronaca. "Il capoluogo dauno - ha aggiunto Giallella - è sempre pronto a gesti di solidarietà come quello dei militari italiani e auspichiamo che di Foggia si possa parlare non soltanto per episodi spiacevoli, che riempiono le pagine di cronaca dei giornali, ma anche e soprattutto di gesti come quello dei soldati del 21^ e dell'11^"