Quei 600 secondi del nostro tempo che possono salvare una vita: nel segno di 'Gina' una due giorni dedicati alla donazione del sangue

Anche quest'anno l'associazione 'Gina', in collaborazione con l'Avis Comunale di Foggia, presieduta da Alessandro Giallella, organizza due giornate dedicate alla donazione di sangue. Il 18 e il 19 giugno, al centro trasfusionale del Policlinico Riuniti

La donazione di sangue dura circa 10 minuti, 600 secondi del nostro tempo che possono salvare la vita a qualcuno. L’associazione 'Gina' lo ha scoperto in una situazione di emergenza quando, il 23 giugno 2019, Francesco Ginese, un ragazzo di 26 anni di Foggia morì al Policlinico Umberto I di Roma per le gravi ferite di un incidente avvenuto durante una festa universitaria nei pressi de 'La Sapienza' di Roma.

Serviva sangue, in fretta, e il sangue scarseggiava. Ecco il perché della nascita di questa associazione di volontariato: "La voglia di non arrendersi, nemmeno di fronte alla morte - dicono dall'associazione - ci ha spinto a convertire un tragico evento in un grido di speranza, così che Francesco possa continuare a ispirare noi e chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo tramite atti concreti di integrazione, solidarietà e divertimento.Siamo molti, di ogni età, distinti da diversi percorsi di studio, interessi e attività lavorative, viviamo sparsi in tutto lo stivale. Siamo accomunati dalla voglia di metterci a disposizione per la comunità così come avrebbe fatto Francesco, il ragazzo buono che dietro di sé ha lasciato una scia di sogni e che noi tutti, insieme, possiamo realizzare".