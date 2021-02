Pannelli artistici al 'Lastaria', le immagini di Lucera nelle corsie del reparto di geriatria: "La bellezza e l'arte sono una cura"

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Cittadinanza Attiva. Il direttore del reparto Zanasi: "Sono certo che i nostri pazienti avranno la sensazione di passeggiare per Lucera più che trovarsi in un freddo corridoio di ospedale"

Sono stati nella giornata di ieri, al plesso ospedaliero 'Lastaria' dei pannelli artistici che ritraggono la città di Lucera.

L’idea della donazione nasce dalla consapevolezza che solo con la speranza e la bellezza si può pensare, creare e immaginare un mondo migliore. In periodi come questi, di forte criticità, l'arte rimane l'unica “via d'uscita”. "Per questo lo scopo di questa iniziativa è stato proprio quello di abbellire e colorare le pareti del reparto di Geriatria che ospita i pazienti nel plesso ospedaliero Lastaria. Guardare le pareti del reparto così anonime e senza colore ha fatto scattare il desiderio di rendere questo luogo più allegro, vivace e accogliente", il commento dei membri dell'associazione Cittadinanza Attiva di Lucera, promotrice dell'iniziativa. I pannelli artistici sono stati gentilmente donati da Sergio Alfieri di Pubblisud srl e installati da Antonio Papa, l'iniziativa è stata ideata da Cittadinanza Attiva di Lucera, le foto della città sono state scattate da Stefano Fortunati. La bellezza e l’arte rappresentano una cura, soprattutto in un momento come questo dove i pazienti non riescono a ricevere le dovute attenzioni e visite dai propri cari e da chi li circonda.

“Ho pensato fosse un doveroso omaggio alla città di Lucera ed ai suoi generosi abitanti. Sono certo che i nostri pazienti avranno la sensazione di passeggiare per Lucera più che trovarsi in un freddo corridoio di ospedale. Anche questo è un segno tangibile di volere umanizzare la cura più che isolare i pazienti dal mondo reale. Grazie di cuore a nome nostro e dei nostri pazienti", ha commentato il dott. Michele Zanasi, direttore del reparto.