Dalla Asd Cosmano pacchi alimentari in dono alle famiglie più bisognose: "Il nostro piccolo segno di vicinanza"

Il presidente della Asd Cosmano Sport Gianluca Cosmano, da diverse settimane, presso la struttura 'Lucky Park srl' - gestito da Giuseppe Donatacci ed Enzo Gallo - dove svolge l'attività di scuola calcio, assieme all'intero staff tecnico e amministrativo, ha organizzato la raccolta di pacchi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà. All'iniziativa hanno partecipato anche i ragazzi della scuola calcio e le famiglie che frequentano la struttura sportiva.

I pacchi alimentari, offerti alla parrocchia 'Gesù e Maria' di Foggia, sono stati consegnati nella giornata di ieri a Fra Gianni Gelato, il quale provvederà a individuare i nuclei familiari più in difficoltà a cui destinare le donazioni. Un piccolo gesto di persone dal grande cuore: "Un modo per far sentire la nostra vicinanza alle persone che in questo momento hanno più bisogno", ha dichiarato Cosmano.