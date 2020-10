Crd Storia Capitanata: Paola Contò è la nuova presidente

La prof.ssa Donata Contò è il nuovo presidente del Centro di Ricerche e Documentazione – Storia Capitanata di San Severo. E’ stata eletta all’unanimità dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 ottobre u.s. dopo le dimissioni per motivi di famiglia da presidente dell’Associazione del prof. Giuseppe Clemente. Nell’occasione il Consiglio Direttivo ha espresso unanime apprezzamento per l’importante impegno profuso dal prof. Clemente alla guida del CRD lungo un percorso durato 22 anni.

La prof.ssa Contò è stata sostituita nella carica di vice presidente del sodalizio dal prof. Michele Presutto, docente, ricercatore e anche presidente del Comitato di Foggia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento. Pertanto, il Consiglio Direttivo risulta ora così composto: Antonio Carafa (è anche segretario), Corradino Niro (responsabile rapporti con altre associazioni), Antonietta De Cristofaro (tesoriere), Tullio De Carolis (responsabile attività sociali), Marisa Sacco (responsabile rapporti con i soci), Daniela Scarlato (responsabile del rapporto con Enti istituzionali) e Giuseppe Clemente (programmazione). Il dr. Renato Fallucchi è invece subentrato alla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti dopo la scomparsa del compianto Roberto Lanzone.