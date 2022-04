In carrozza tra le bellezze del Gargano

E' stato presentato questa mattina presso il Teatro Umberto Giordano di Foggia, il docufilm 'Il Gargano in carrozza', realizzato dal dipartimento di prevenzione della Asl di Foggia e dal Parco Nazionale del Gargano. Con la voce narrante di Michele Placido il docufilm, impreziosito dalla presenza di attori d’eccezione, due bambini di 6 anni, racconta il territorio di Capitanata, la sua flora e la sua fauna. Il docufilm sarà messo a disposizione delle scuole di tutta la Regione come strumento ludico-ricreativo e di promozione del territorio. Il medico dell'Asl di Foggia, Gino Urbano, ha sottolineato come il docufilm è propedeutico al più ampio progetto 'Carrozzabilità, presentato nel novembre 2021 (guarda il video). In rappresentanza del Parco Nazionale del Gargano c'era il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla: "E' una iniziativa che coniuga cultura, salute e promozione del territorio".