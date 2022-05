Festa del Soccorso: scatta il divieto di esporsi su balconi e terrazzi e stendere ogni tipo di indumento

In occasione della festa patronale in onore della Festa del Soccorso - a parziale integrazione dell’ordinanza sindacale 13 dell'11 maggio - per motivi di tutela e incolumità fisica e sicurezza pubblica di attenersi alle seguenti disposizioni, il divieto assoluto di esporsi e stendere ogni tipo di indumento, biancheria e/o similari su terrazzi, balconi, finestre ed accessi alle abitazioni, insistenti su tutto il territorio comunale durante lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici e fuochi d’artificio, nelle giornate dello svolgimento della Festa Patronale ovvero dal 13 maggio al 18 maggio 2022 ed in qualsiasi orario o luogo vengano effettuati.

L’inosservanza al rispetto delle prescrizioni sopra evidenziate, comporterà l’applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi delle normative vigenti in materia. Agli organi di Polizia di Stato e Polizia Locale il controllo per l’osservanza della presente ordinanza.