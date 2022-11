Dissesto idrogeologico e incendi boschivi: finanziati due progetti fondamentali per la prevenzione

L’assessore all’Ambiente del Comune di San Giovanni Rotondo, Matteo Masciale, in occasione del Consiglio comunale del 25 novembre scorso, ha annunciato l’avvenuto finanziamento di due progetti finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico con forestazione e tecniche di ingegneria naturalistica, alla prevenzione degli incendi boschivi ed al miglioramento della biodiversità dei boschi comunali.

Elaborati dal settore forestale del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, i progetti finanziati riguardano quello in località Fàina 'Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici', per il quale sono previsti lavori in difesa del suolo con tecniche di ingegneria naturalistica quali palificata viva e palizzata, nonché la messa a dimora di 10mila piantine autoctone. L’importo del progetto è di € 255.898,66 interamente finanziato dalla Regione.

L'altro, quello in ocalità Monte Corniello e Bosco Sant’Egidio 'Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici', prevede lavori selvicolturali di diradamenti finalizzati alla prevenzione degli incendi ed alla qualificazione della biodiversità del bosco, nonché il ripristino di un sentiero. L’importo è di € 333.780,63 di cui 295.057,79 finanziati dalla Regione e € 38.722,84 cofinanziati dal Comune di San Giovanni Rotondo.

"Come Assessore, ma soprattutto come sangiovannese, sono soddisfatto che siano andati a finanziamento questi due progetti fondamentali per la prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico (con la messa a dimora di oltre 10mila piantine), alla luce anche di quanto stiamo assistendo in questi giorni in altre zone d’Italia. Agire in modo preventivo attraverso questi interventi strutturali infonde sicurezza al cittadino e di questo ringrazio il settore forestale del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per quanto già fatto e soprattutto e per quanto si appresta a realizzare" evidenzia Masciale.

Soddisfatto anche il Presidente del Consorzio Michele Palmieri: "La messa in sicurezza dei territori nei confronti del dissesto idrogeologico, la forestazione e la Gestione Forestale Sostenibile sono pilastri fondamentali sui quali stiamo rafforzando le sinergie con in comuni del Gargano. Con San Giovanni Rotondo, in particolare, stiamo lavorando anche sulla sentieristica, sugli acquedotti rurali e sull’irrigazione".