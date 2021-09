Telefonia e Internet, ancora disservizi sui Monti Dauni: "Colpo mortale per aree già penalizzate"

Le penalizzazioni subite dai comuni dell’area dei Monti Dauni riguardo a telefonia e Internet non sono più accettabili.

Da anni, ormai, si continua a segnalare i disservizi che persistono, sia per la telefonia, sia per la connessione Internet, ma ancora assistiamo ad una qualità del servizio scadente, insieme ad interruzioni del segnale prolungate nel tempo. Una situazione che rischia di dare il colpo mortale in aree già penalizzate da spopolamento e da un numero ridotto di attività economiche, vanificando i buoni propositi presenti nelle politiche nazionali e regionali che mirano a dare nuova vita a questi bellissimi territori.

Insieme agli amministratori locali, mi sto impegnando a sollecitare ogni soggetto coinvolto nel settore, a cominciare dalle aziende di telefonia presenti sul territorio, affinché si possa trovare rimedio alle carenze di un servizio fondamentale per la sopravvivenza di questi luoghi.

La mia attenzione su questo caso è massima, conto di fornire nel più breve tempo possibile novità sulla questione. Nel frattempo ho allertato ogni autorità politica e amministrativa per creare i presupposti alla soluzione dei problemi.