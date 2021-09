Studenti lasciati a terra, Gatta bacchetta i dirigenti scolastici che hanno anticipato l'apertura delle scuole: "Decisione inopportuna"

Sindaci e genitori dei Monti Dauni inviperiti per via dei problemi provocati dalla mancanza di corse aggiuntive per trasportare gli studenti nelle scuole di Foggia, Lucera, San Severo e Torremaggiore. Le precisazioni di Nicola Gatta, presidente della Provincia di Foggia