UniFg, esami di laurea e di profitto tornano "ordinariamente in presenza": le nuove disposizioni in materia Covid-19

Esami di laurea ed esami di profitto tornano a svolgersi ordinariamente in presenza.

E’ quanto stabilito dall’Università di Foggia, con il decreto rettorale del 18 ottobre, alla luce "dell'evoluzione positiva del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 e del conseguente aggiornamento delle previsioni normative". Nel documento sono messe nero su le nuove indicazioni operative per le attività didattiche e curricolari.

Con decorrenza dalla data di adozione del decreto e sino a diverse disposizioni, “gli esami di laurea e le proclamazioni si svolgeranno ordinariamente in presenza; gli esami di profitto orali e scritti, a far data dal 2 novembre 2021, si svolgeranno ordinariamente in presenza”.

Per quanto riguarda, invece, biblioteche e le sale studio si potrà accedere alle sale e ai servizi solo su prenotazione. Le attività di ricerca e di laboratorio e le attività dei dottorandi e dei tirocinanti si svolgeranno in presenza, mentre le attività didattiche saranno erogate in modalità duale (in presenza e on-line sincrono e/o asincrono).

"Restano confermate le specifiche disposizioni sulle modalità di controllo e di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 e di ampliamento della capienza degli ambienti delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari, ivi incluse le sale letture e biblioteche, al 100 per cento di quella massima autorizzata".