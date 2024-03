'Disconnessi', il progetto contro le dipendenze dalle nuove tecnologie nei bambini

Il Comune di Troia continua a puntare sulla cultura della prevenzione. Dopo SOS Dipendenze, il progetto del Coordinamento dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Troia, dedicato all’informazione sui rischi legati all’uso di alcol e droghe, nella città del rosone arriva Disconnessi, il percorso di prevenzione e contrasto delle dipendenze dai device e dai social.

È un progetto dell’APS Puglia Senza Ostacoli – vincitrice del bando regionale Puglia Capitale Sociale 3.0 – e prevede un percorso di formazione/educazione rivolto ai genitori e laboratori esperienziali per bambini compresi nelle età fra 6 e 11 anni e fra 12 e 19 anni per offrire loro esperienze aggregative non mediate da dispositivi elettronici.

Patrocinato dal Comune di Troia, Disconnessi coinvolgerà l’Istituto comprensivo Virgilio-Salandra, ed aprirà, ufficialmente, la porta a tutte le associazioni e cittadini che sentono il desiderio di “prenderne parte”. I laboratori teatrali sono una parte del progetto: in programma la realizzazione di tre laboratori gratuiti destinati ai bambini, agli adolescenti e agli adulti che confluiranno in una produzione di comunità, un grande spettacolo di piazza, una festa del teatro che vedrà 100 cittadini in scena accanto ad attori e musicisti professionisti. Il filo rosso del lavoro saranno le parole di Aristofane e della sua commedia Gli uccelli.

Disconnessi intende utilizzare il teatro e la musica per creare una grande palestra di cittadinanza che parte dai bambini e dai ragazzi e coinvolge l’intera città. La guida della parte artistica è affidata alla compagnia Bottega degli Apocrifi, impresa di produzione riconosciuta dal Ministero della Cultura, che ha fatto della produzione di Comunità una cifra stilistica della propria identità artistica. Alla conferenza stampa interverranno, il Sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri; Vincenzo Giannelli dell’APS Puglia Senza Ostacoli, Stefania Marrone e Cosimo Severo, drammaturga e regista della compagnia Bottega degli Apocrifi. La conferenza stampa è aperta alla partecipazione dei cittadini.