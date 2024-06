Dipendenze patologiche, emersi dati allarmanti tra i giovani di Foggia: "Vera emergenza"

Fai uso di sostanze? Con quale frequenza? Quanti euro spendi per i giochi? Cosa fai su internet?

Sono solo alcune delle domande alle quali hanno risposto gli studenti delle scuole superiori di Foggia coinvolti nel progetto 'Dipendenze patologiche e adolescenti' realizzato nell’anno scolastico 2022/2023.

Un questionario in forma anonima, incentrato su vecchi e nuovi rischi di dipendenza da sostanze diffusi tra i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, i cui risultati sono stati resi noti in una pubblicazione della professoressa Barbara Angelillis dal titolo 'Analisi statistica sui comportamenti a rischio della popolazione studentesca di Foggia'.

Quello che ne viene fuori è allarmante: un forte utilizzo di social, telefono e internet accompagnati da un uso a volte smisurato di alcol, spesso assunto - come spiega lo psicoterapeuta Giuseppe Centra - in grandi quantità in un tempo ristretto.