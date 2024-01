Dimensionamento scolastico sconclusionato: a rimetterci è un circolo didattico con più di 1000 alunni

Come un fulmine a ciel sereno il 29 dicembre scorso la Regione Puglia ha deliberato lo "smembramento" del circolo didattico ‘San Benedetto’ di San Severo della dirigente scolastica Angela Corvelli - mai preso in considerazione nell’ambito della riorganizzazione del piano di dimensionamento scolastico - “disattendendo i pareri di tutti gli interlocutori istituzionali chiamati a dare un indirizzo autorevole fondato sulla conoscenza del territorio” si legge su un volantino in cui il Collegio del circolo didattico con sede in Corso Garibaldi, chiede alla politica e alla comunità tutta di opporsi: “E’ uno scempio, un danno per tutta la città, di cui il circolo didattico San Benedetto è un significativo punto di riferimento e ha una consolidata stabilità e una forte identità organizzativa e pedagogica costruita nel tempo”.

Eppure nei criteri delle linee di indirizzo della Regione Puglia era stato indicato di procedere con la riorganizzazione dei plessi con una popolazione scolastica inferiore a 1000: quelli che frequentano il circolo didattico San Benedetto sono 1104 per 64 classi. Invece la Regione Puglia – senza alcun confronto - ha predisposto il piano di riordino scolastico regionale togliendo di fatto l’autonomia al ‘San Benedetto’.

Ci sarà un istituto comprensivo costituito dal ‘De Amicis’ e dalle scuole d’infanzia e primaria San Benedetto; e un istituto comprensivo costituito dalle scuole d’infanzia Collodi e Andrea Pazienza, dalla scuola primaria Andrea Pazienza e dalle classi di scuola secondaria di primo grado ‘Petrarca-Padre Pio attive nel plesso di via San Rocco.

Fratelli d'Italia San Severo ha rigettato qualsiasi ipotesi di riordino riguardante la città, invitando il sindaco, la Giunta e i rappresentanti regionali, “a farsi interpreti di motivazioni e ragioni che non vedano ancora per una volta sacrificato il sistema scolastico cittadino” si legge in un post su Facebook.

Contro la decisione della Regione Puglia, tanti cittadini avrebbero già aderito alla petizione lanciata attraverso Google moduli.

Sulla vicenda si è espresso anche il consigliere regionale meloniano, Giannicola De Leonardis: “Il provvedimento, che doveva basarsi sulle linee di indirizzo generali emanate della stessa Regione Puglia lo scorso 8 agosto 2023, prevedeva un percorso di partecipazione, ciascuno per la parte di propria competenza, delle scuole, dei Comuni, delle Province e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Tuttavia, nel caso di San Severo, si è registrata una vera e propria scelta unilaterale operata dalla Regione Puglia che, da un lato, non ha tenuto in considerazione i dei pareri degli attori istituzionali coinvolti e, dall’altro, ha deliberato un atto che non tiene nemmeno conto di quanto stabilito dalla legge finanziaria 2023 che prevede il mantenimento dell’autonomia delle scuole con 1000 alunni”

Secondo De Leonardis, “il problema on riguarda solo la soppressione delle dirigenze, ma investe direttamente la vita degli studenti e delle loro famiglie. Di tutta evidenza, quindi, che ci troviamo di fronte all’ennesimo pasticcio del governo regionale di centrosinistra che, come sovente accade, va a penalizzare la Capitanata”.

Effettivamente, per il Comune di San Severo, con deliberazione dell’8 agosto scorso, era stata indicata la riduzione di una istituzione scolastica che avrebbe verticalizzato il circolo didattico San Francesco in istituto comprensivo mediante l’accorpamento delle classi di scuola secondaria di I grado ‘Petrarca-Padre Pio’, attive nel plesso di via Togliatti e il circolo didattico ‘De Amicis’mediante l’accorpamento delle classi di scuola secondaria di 1 grado ‘Petrarca-Padre Pio’ attive nel plesso di via San Rocco.

Con lo smembramento del ‘San Benedetto’, peraltro, sono quattro e non più tre, le istituzioni scolastiche oggetto di rimescolamento.