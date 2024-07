Diffusione sonora notturna a Manfredonia, scatta la nuova ordinanza: "Frutto di un percorso tra cittadini e attività"

Da ieri, e fino al 31 luglio, sarà in vigore una nuova ordinanza che regola e determina la diffusione sonora. Questa nuova ordinanza, che prosegue una via ancora sperimentale, è il frutto di un percorso appena iniziato fra i cittadini e le attività commerciali per far coincidere diversi interessi.

Il 6 luglio, infatti, si è svolto a Palazzo San Domenico un incontro preliminare per la costituzione di un tavolo di concertazione tra i referenti delle associazioni di categoria e i referenti dei diversi comitati di residenti. "Con loro, abbiamo ribadito l’obiettivo e l’impegno dell’amministrazione comunale a tutelare la salute e valorizzare l’economia della città, soprattutto nel periodo estivo", commenta il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca.

"Per questo motivo, e auspicando un senso di responsabilità che si faccia carico del rispetto delle regole, della cittadinanza e della loro qualità della vita, ho ordinato che nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì la diffusione sonora è consentiva fino alle ore 24.00, mentre nei giorni di venerdì e sabato è consentita fino alle ore 01.00 per tutte le aree residenziali, comprese le Frazioni di San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone. Per le attività situate nelle zone di Siponto, Ippocampo, ASI il limite è fino alle ore 01.00 dalla domenica al giovedì, mentre il venerdì e il sabato è fino alle ore 02.00. Agli operatori coinvolti - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo chiesto la massima responsabilità e l’obbligo di osservare accorgimenti necessari per evitare un eccessivo disturbo della quiete pubblica e non eccedere la normale tollerabilità dei livelli di emissioni sonore. Questa mediazione credo sia un buon primo passo per immaginare una città che ha a cuore le esigenze collettive, lavorando affinché la qualità della vita sia un obiettivo da raggiungere tutti insieme".