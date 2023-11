Danno di immagine: Lumiwings 'mette il bavaglio' ai 700 del comitato 'Vola Gino Lisa'

Lumiwings perde la pazienza e diffida il comitato Vola Gino Lisa ad interrompere comunicati e comunicazioni che potrebbero arrecare un danno di immagine alla compagnia aerea battente bandiera greca che da poco più di un anno gestisce il servizio collegamenti per Milano e Torino.

Dopo anni di battaglie, anche aspre, che hanno contribuito alla riattivazione dei voli e alla piena operatività dello scalo, il comitato finisce paradossalmente nel mirino di chi ora usufruisce della possibilità di lavorare, anche grazie all'impegno dell'associazione presieduta dall'avv. Maurizio Antonio Gargiulo, costituita da circa 700 soci.

Tra i sostenitori del Gino Lisa riuniti da più di 10 anni nel movimento chiaramente apartitico, c'è amarezza e sconcerto per l'accaduto. Certamente l'azione legale di Lumiwings, che al 'Vola Gino Lisa' addebiterebbe una campagna informativa diffamatoria, stride con quanto, invece, il comitato ha fatto perchè dopo tantissimi anni i foggiani potessero ritornare a volare.

Non vi è nulla di ufficiale su come si muoverà il comitato, se cioè risponderà con le rime alle accuse sferrate dalla compagnia aerea. Ma indubbiamente, l'azione legale di Lumiwings segna una frattura con una parte della città che nonostante (e in più occasioni) abbia dimostrato di tenere tantissimo alle sorti dell'aeroporto Gino Lisa, oggi si vede costretta a difendersi.