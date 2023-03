Braccio di ferro con Telecom del sindaco: “Questo schifo è qui dal 2021”

“Questo schifo è qui da novembre del 2021”. Il sindaco Primiano Di Mauro se la prende con Telecom, per le condizioni in cui versano cavi e tralicci nella porzione di piazzetta tra il viale Centrale e via dei Pini a Marina di Lesina, concessa in uso alla società che fornisce servizi di telefonia per l’installazione di una centrale dal lontano 1985 (all’epoca era Sip). “È il caso che provveda, tra un po’ arriva di nuovo l’estate”, è l’esortazione del sindaco, che avvisa: partiranno le denunce.

Il Comune di Lesina, anni fa, ottenne la restituzione di più della metà dell’area originariamente assegnata in concessione, allo scopo di riqualificare l’area urbana adiacente al manufatto Telecom. Circa sei anni fa, con la sottoscrizione del nuovo contratto, la concessionaria si era impegnata a realizzare un intervento di riqualificazione dell’area.

È stato, però, il Comune a realizzare a novembre del 2021 i lavori di sistemazione della piazzetta pavimentando l’area del chiosco e quella in prossimità della fontanella. Si è trattato di uno dei primi atti dell'amministrazione Di Mauro. I villeggianti aspettavano da decenni la riqualificazione.

Solo qualche mese fa il sindaco aveva richiamato la società, inoltrando anche formale diffida, per i tralicci pericolanti sulla Strada provinciale 35, recentemente messi in sicurezza.