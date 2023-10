Situazione critica per la polizia stradale, senza uomini e mezzi: "State calpestando la nostra dignità"

“Nessuno deve calpestare la dignità e la professionalità degli agenti della polizia stradale di Foggia”. Lo sfogo, amarissimo, è della segreteria provinciale del Sap – Sindacato autonomo di polizia che spiega: “Nel recente passato, il Sap foggiano ha denunziato a gran voce le tante, purtroppo troppe, anomalie che i colleghi della polizia stradale di Foggia vivono sulla propria pelle”, spiega il segretario provinciale Giuseppe Vigilante.

“Abbiamo chiesto a chi di dovere un immediato e incisivo intervento, ma nulla è stato fatto”, denuncia. “Oggi urliamo con tutta la nostra forza che i colleghi della Stradale di Foggia e provincia hanno una dignità e una professionalità da vendere e, nessuno si può permettere di calpestare”. Sono i numeri a illustrare le gravi criticità del momento storico: "Come è possibile", si chiede vigilante, “che alla Sezione Polstrada di Foggia come forza organica sono previste 45 unità e, invece, oggi ne risultano soltanto 34?"

"Possibile che alla Sottosezione Autostradale di Foggia, come forza organica sono previste 49 unità e, invece, oggi ne risultano soltanto 35? E che alla Sottosezione Polstrada di Vieste come forza organica sono previste 22 unità, invece, oggi ne risultano soltanto 12?", continua. "Infine, è possibile che al Distaccamento Polstrada di Cerignola come forza organica sono previste 13 unità, invece, oggi ne risultano soltanto 6?”.

Non va meglio sul fronte dei mezzi, pochi, vecchi e obsoleti: “Le tratte di competenza della Polizia Stradale di Foggia e provincia sono oggetto di reati violenti e cruenti, come le rapine a portavalori. Attendiamo, da parte di tutti, risposte celeri e concrete, per dare, come abbiamo sempre fatto noi del Sap, il giusto impulso costruttivo e dignitoso a tutela, per la sicurezza e per la serenità di tutto il personale operante nella Polizia Stradale di Foggia e provincia”, conclude.