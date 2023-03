Lo Scoglio della Vecchia nell'arcipelago delle Tremiti sarà intitolato a Lucio Dalla

Parte l’iter per intitolare lo scoglio che si trova tra l’isola del Cretaccio e l’isola di San Nicola al Maestro Lucio Dalla.

La delibera pubblicata ieri dal Comune di Tremiti, votata dalla Giunta guidata da Giuseppe Calabrese il 4 marzo, sarà trasmessa ora alla Prefettura di Foggia, corredata da apposita istanza e planimetria dell’area interessata, per ottenere l’autorizzazione. La stessa documentazione sarà trasmessa alla Capitaneria di Porto di Termoli, competente per il territorio, e all’Istituto Idrografico della Marina affinché sulle carte nautiche compaia la nuova denominazione.

Le Tremiti per Lucio Dalla erano buen retiro e fonte di ispirazione. Nel 1982 il Consiglio comunale gli conferì la cittadinanza onoraria. La prima canzone scritta alle Diomedee è stata proprio ‘4 marzo 1943’, che portò al Festival di Sanremo nel 1971. Nella delibera, che ricalca alcune dichiarazioni recentemente rilasciate alla stampa dal primo cittadino, si accenna anche al Museo che il Comune ha in animo di inaugurare nel 2024 a San Nicola.

“Il nome di Lucio Dalla sarà segnato su tutte le carte nautiche e tutti i portolani, per le navi e le barche di tutto il Mondo che attraverseranno le isole Tremiti”, afferma oggi Giuseppe Calabrese, per sette mandati non consecutivi sindaco. Riduttivo per lui intitolare una piazza, e con questo spirito la sua amministrazione ha scelto una iniziativa che avesse una valenza internazionale.

Lo scoglio che sarà intitolato alla memoria del cantautore bolognese è lo Scoglio della Vecchia, da sempre avvolto da un alone di mistero: leggenda vuole che prima di un temporale o nelle notti di luna piena appaia il fantasma di un’anziana donna, in alcune versioni è una strega. Oggi sulle carte nautiche è indicato come ‘Scoglio la Vecchia’, per la precisione. Non è certo uno scoglietto, “è un enorme scoglio”, puntualizza Calabrese, quasi un isolotto per i tremitesi. Presto, se tutto filerà liscio, sarà lo 'Scoglio di Lucio Dalla'.