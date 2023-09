Da Monte Sant'Angelo a Mont Saint-Michael per riunire i centri micaelici europei

Dopo Agrigento e la Mostra del cinema di Venezia, Monte Sant’Angelo sbarca in Francia. Una delegazione istituzionale con a capo il primo cittadino Pierpaolo d’Arienzo è, infatti, andata in visita ufficiale all’Abbazia francese di Mont Saint-Michael (fondata nel 708 dal vescovo Aubert proprio da una pietra del Santuario pugliese) per incontrare sindaci, amministratori, rappresentati di associazioni e comunità religiose della rete europea dei centri micaelici.

“L’incontro a Mont Saint-Michael – ha dichiarato il sindaco – ha permesso di definire le strategie e le nuove tappe di questo ambizioso progetto di rete internazionale, con l’obiettivo di riunire i centri micaelici di Spagna, Francia e Italia, allargare la rete e richiedere il riconoscimento della Via Micaelica al Consiglio d’Europa come itinerario culturale”.

“Portiamo Monte Sant’Angelo nel cuore dell’Europa – ha concluso – dove merita di essere e dal 2017 continuiamo a costruire ponti e a creare reti internazionali per valorizzare sempre di più la figura del nostro Arcangelo e costruire opportunità di sviluppo per la nostra terra”.

La delegazione è stata accolta dal Sindaco di Mont Saint-Michel, Jacques Bono e dal Sindaco di Avranches, David Nicolas, presidente europeo della rete dei centri micaelici: “Una giornata importante che ha permesso di riunire tutti i siti europei dei santuari di San Michele e programmare insieme lo sviluppo della rete, un’opportunità di crescita per tutti i territori coinvolti attraverso la valorizzazione della cultura e della spiritualità legata all’Arcangelo Michele” ha dichiarato Nicolas.

La visita francese è solo l’ultimo dei tasselli che compongono la campagna di promozione de ‘La Città dei due Siti Unesco’ in cui sono stati presentati ‘Un Monte in cammino’ (progetto della Capitale della cultura pugliese del 2024) e ‘Michael365’, spin off del Festival Michael che ha l’obiettivo di creare un ponte tra i grandi eventi e appuntamenti che promuovono la figura dell’Arcangelo, dei cammini e dei pellegrinaggi (ovvero il festival Michael a maggio, #MonteSantAngelolongobarda il 25 giugno, il corteo delle apparizioni dell’associazione ‘Insieme’ per il 24 settembre, la processione della Sacra spada del 29 settembre con la Festa patronale, ‘Mònde - Festa del Cinema sui Cammini’ dal 5 all’8 ottobre con MAD e Apulia Film Commission).

“Continua il lavoro di valorizzazione culturale e di promozione della destinazione turistica della Città dei due Siti UNESCO – ha commentato la vicesindaco con delega all’istruzione, cultura e turismo Rosa Palomba – che continuiamo a costruire insieme alla rete internazionale dei grandi santuari dedicati all’Arcangelo Michele, alla rete nazionale dei Longobardi e alle reti regionali con i siti UNESCO di Puglia e dei grandi centri di culto pugliesi. Obiettivi che ci hanno portato nel solo 2022 a crescere del 32% in più di presenze turistiche, segno che questo lavoro sta dando concrete possibilità di sviluppo sociale, culturale ma soprattutto economico. Con il riconoscimento di Capitale della cultura di Puglia nel 2024 e con il Giubileo del 2025 miriamo a rafforzare e potenziare il nostro brand, la reputazione della nostra destinazione, l’economia delle nostre imprese e del nostro territorio”.