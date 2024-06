Sporcizia, panchine sfregiate e vandalismo. La triste condizione di piazza Puglia: "Emblema del degrado urbano"

“Ci sono tutti gli ingredienti che fanno della centralissima Piazza Puglia, l’emblema del degrado cittadino. Dai rami degli alberi che quasi arrivano a terra, invadendo la pavimentazione già molto deteriorata e impedendo il passaggio delle persone, fino alle panchine sfregiate; dalla sporcizia e dai rifiuti fino ai segni di un violento vandalismo ai danni di scale e muri perimetrali, per non parlare di detriti sparsi dovunque e svariati graffiti non artistici; i nuovi corpi luminosi a led irradiano luce dall’alto bel al di sopra delle folte chiome degli alberi secolari, lasciando nell’ombra la parte sottostante e alcuni punti della piazza al buio pesto, rendono la piazza insicura di notte, fino al degrado degli edifici circostanti, tutti a loro volta massivamente imbrattati".

Lo ha dichiarato il consigliere comunale Nunzio Angiola in seguito a un sopralluogo, corredato da una ampia documentazione fotografica, in una delle piazze più importanti della città. “E se pensiamo – ha continuato Angiola – che la piazza di colloca sull’ingresso della Facoltà di ingegneria e sul fianco laterale dell’Istituto Altamura-Da Vinci e che quindi prima della chiusura delle scuole e del termine delle lezioni universitarie passavano lì vicino tutti i giorni centinaia di studenti; se pensiamo che la piazza ha un’alta densità demografica, se pensiamo che si passa da via Rotundi per raggiugere Piazza Italia e il dipartimento di Economia di via Caggese; se pensiamo che transitano in quella piazza migliaia di autovetture ogni giorno; se pensiamo che sulla piazza insistono uffici pubblici, che insiste un supermercato, un benzinaio e una banca, insieme ad altre attività commerciali, il messaggio che si trasmette all’intera comunità cittadina e ai forestieri che arrivano a Foggia è distruttivo, un messaggio di lassismo, menefreghismo e mancanza di serietà. Non è questa la nostra città, non ci piace, non la vogliamo, si ponga rimedio!”.

Angiola punta il dito contro l'Amministrazione Comunale: “Tutte queste circostanze, combinate tra di loro, riflettono in modo inequivocabile la disattenzione della comunità locale e la mancanza di interventi specifici da parte dell’amministrazione comunale che dimostra di non sapersi muovere dandosi un ordine di priorità, per risolvere i problemi più urgenti che richiedono soluzioni indifferibili. Si provveda immediatamente".