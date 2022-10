La chiesa di San Paolo è cardioprotetta: installato un defibrillatore, più sicurezza per i 10ma fedeli

La novità nella parrocchia al quartiere Cep, a Foggia. Per il corretto utilizzo del dispositivo salvavita è stata formata una piccola squadra deputata ad intervenire in caso di emergenza

La comunità di San Paolo Apostolo, a Foggia, è una realtà cardioprotetta. A partire da oggi, infatti, un defibrillatore è attivo nella popolosa parrocchia al quartiere Cep, che conta circa 10mila fedeli. Per il corretto utilizzo del dispositivo salvavita è stata formata una piccola squadra deputata ad intervenire in caso di emergenza: è composta dal parroco, don Antonio Menichella, e da 12 fedeli.

Sono stati tutti formati dai volontari dell'Accademia Foggiana delle Emergenze, che in 19 anni ha formato su tutto il territorio circa 16mila 'first responder' in caso di situazioni di emergenza. "Con questa opportunità dimostriamo di essere attenti non solo alla parte spiriturale ma anche al corpo: è giusto che un luogo pubblico, molto frequentato come una parrocchia, sia tutelato anche da questo punto di vista", spiega don Antonio.

Nella squadra di emergenza, ci sono i 12 fedeli più attivi e presenti nella parrocchia: "Queste persone potrebbero trovarsi a fronteggiare situazioni di vita o di morte e potranno intervenire salvando vite umane", conclude il parroco. "Ogni città d'italia deve diventare cardioprotetta", aggiunge il presidente dell'Accademia e tutor nella formazione, Francesco Angelone. "La formazione è importante, è la parte operativa di un buon cittadino: in attesa che arrivi l'ambulanza, infatti, il fist responder può essere d'aiuto nel prevenire o allungare il tempo del danno anossico cerebrale, causa della irreversibilità di ogni successiva manovra, anche del personale esperto. Essere d'aiuto a qualcuno non ha prezzo", assicura.

Ai microfoni di FoggiaToday, il parroco di San Paolo don Antonio Menichella e il presidente dell'Accademia Foggiana delle Emergenze, l'infermiere Francesco Angelone.

Copyright 2022 Citynews