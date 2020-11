'Decima Azione bis', la criminalità estorce denaro agli stessi criminali: "Conferma l'elevata pericolosità della quarta mafia"

"Gli esiti del processo ‘Decima Azione’, conclusosi con pesanti condanne a carico degli esponenti della criminalità foggiana, e la recente operazione ‘Decima Azione Bis’ con l’emissione di 40 ordini di custodia cautelare, costituiscono l’ennesima dimostrazione dell’ottimo lavoro che la squadra stato sta portando avanti. La strada imboccata è quella giusta, a condizione che lo Stato consideri quanto fatto finora un punto di partenza, giammai un punto di arrivo, perché il cammino è ancora lungo e tortuoso", è quanto dichiara Pippo Cavaliere, presidente della Fondazione Buon Samaritano.

"L’operazione ‘Decima azione bis’ (la cui denominazione si spera sia il preludio di un Ter), ha evidenziato ancora una volta il livello di spregiudicatezza, impudenza e temerarietà della criminalità foggiana. Leggendo infatti l’ordinanza - aggiunge Cavaliere - abbiamo subito pensato ad un caso di omonimia, ma poi abbiamo dovuto rassegnarci ad un’amara realtà. Tra le vittime di estorsione, e quindi tra le parti lese in ‘Decima azione bis’, figurano anche soggetti che la fondazione antiusura ha perseguito per il reato di usura, soggetti che sono stati raggiunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e processati. In altre parole dobbiamo prendere atto che la criminalità foggiana estorce denaro agli stessi criminali, che sono allo stesso tempo 'aguzzini' del povero commerciante e contestualmente 'vittime' dei livelli alti della criminalità".

Una specie di paradosso che conferma quanto sia complessa e pericolosa la mafia foggiana: "Questa circostanza costituisce l’ulteriore conferma dell’elevato grado di pericolosità della cosiddetta quarta mafia, spietata al punto da vessare i suoi stessi affiliati".