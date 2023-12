Progetto 'Innovalegumi' al Dafne: assaggiatori testano gli snack a base di farina gluten Free

Ha avuto luogo lo scorso 27 novembre ‘23, presso il Laboratorio Analisi Sensoriale, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (Dafne) dell’Università di Foggia, l’incontro: “Analisi Sensoriale di snack espansi a base di farina di leguminose gluten free” nell’ambito del Progetto Innovalegumi (Nuovi sistemi colturali basati sulle leguminose per le aziende cerealicole pugliesi, finanziato nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 - Misura 16 - Cooperazione. Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie).

La nona ed ultima visita dimostrativa del progetto, ha avuto ad oggetto un panel test sugli snack espansi, a base di farina di leguminose gluten free, con il passare degli anni, gli snack sono cambiati, oggi un numero crescente di consumatori più attenti, è alla ricerca di prodotti nutrizionalmente più equilibrati e i legumi sono tra gli ingredienti per snack a maggior potenzialità inoltre, tra gli obiettivi che persegue proprio il progetto Innovalegumi c’è la valorizzazione delle coltivazioni delle leguminose attraverso la realizzazione di prodotti trasformati in maniera tale da far aumentare la richiesta di leguminose a livello commerciale, non relegando la loro vendita solo al mercato del secco o del fresco.

Il test, guidato dalla Prof.ssa Teresa De Pilli, Professore associato in Scienze e Tecnologie Alimentari del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell’Università degli Studi di Foggia, responsabile della Task 3.5: Ampliamento della gamma di novel food a base di sfarinati di leguminose da granella; ha riguardato la prova di assaggio “alla cieca” (così chiamato perché condotto in un laboratorio scarsamente illuminato allo scopo di non condizionare la scelta dei partecipanti sull’aspetto e colore), di sfarinati di varie specie di legumi (ceci, piselli, fave e lenticchie) e uno snack commerciale. Agli assaggiatori sono stati presentati campioni di prodotti codificati con il metodo random, per i quali esprimere, su una scheda elettronica, preferenza in base alla gradienza. I dati raccolti, inviati al server centrale, saranno poi elaborati sulla base del metodo statistico Freedman in grado di valutare quale sia il campione preferito. “È stato studiato e messo a punto un nuovo processo produttivo al fine di realizzare degli snack espansi gluten free a base di farina di leguminose che, rispetto a quelli attualmente presenti in commercio, sono nutrizionalmente più bilanciati avendo incrementato il contenuto in proteine e fibre e ridotto il contenuto di carboidrati. Un prodotto che ha suscitato interesse e gradimento da parte degli assaggiatori", ha spiegato la professoressa De Pilli.