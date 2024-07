Foggia presenta 'Cuori luminosi', l'opera per i Campi Diomedei sostenuta dagli imprenditori locali

Mercoledì 10 luglio, a partire dalle 10.30, presso la Biblioteca di Area Economica di via Marina Mazzei, sarà presentata l’installazione proposta dall’artista foggiano Felice Limosani, supportata da un gruppo di imprenditori sponsor dell'iniziativa ai Campi Diomedei. Di 250mila euro il costo dell'opera.

Oltre all'artista, alla presentazione parteciperanno la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, il rettore dell’Università degli Studi di Foggia Lorenzo Lo Muzio, il presidente della Fondazione Monti Uniti Aldo Ligustro, l’assessore alla Cultura Alice Amatore e l’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici Giuseppe Galasso.

Dopo la presentazione, l'amministrazione comunale avvierà le procedure per l’istituzione di un Comitato Scientifico provvisorio di alto profilo professionale, composto da esperti di architettura, paesaggio, sviluppo culturale e artistico, unitamente a un rappresentante designato dalla Soprintendenza - quest’ultima già interessata con interlocuzioni verbali e informali - a cui affidare ogni possibile valutazione critica dell’opera.

"Il Comitato potrà quindi individuare la migliore collocazione dell’installazione artistica in città, verificando sia la proposta ipotizzata all’interno dei Campi Diomedei, sia eventuali allocazioni alternative. In questo modo si garantirà la migliore fattibilità, valorizzazione e visibilità per l’opera, anche con il supporto e la condivisione dell’artista, e, tramite lui, dei soggetti finanziatori. Gli esiti della Commissione Scientifica saranno poi sottoposti al Consiglio Comunale, trattandosi di acquisizione al patrimonio pubblico di un’opera d’arte di rilevante valore e impatto per la città di Foggia".