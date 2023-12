'Cultura è libertà', l'Aiga raccoglie libri da donare alla Casa circondariale di Foggia

Cultura è Libertà: questo il titolo che l’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sez. di Foggia, ha inteso dare all’iniziativa che mira alla raccolta di libri, sia in lingua italiana che straniera, da donare alla Casa Circondariale di Foggia. Nelle giornate del 12 e del 13 dicembre presso il banchetto Aiga allestito nel Tribunale di Foggia, avvocati, magistrati e personale amministrativo potranno donare i libri che saranno poi consegnati all’Istituto predetto da una delegazione della sezione Aiga di Foggia, fra cui il responsabile nazionale Onac l'avv. Mario Aiezza, oltre al Presidente del C.O.A di Foggia, l'avv. Gianluca Ursitti.

“Crediamo fermamente che rendere più accessibile la cultura all’interno degli istituti penitenziari e promuovere la conoscenza – dichiara la Presidente di Aiga Foggia, l’avv. Simona Lafaenza – possa contribuire concretamente a realizzare la funzione rieducativa e risocializzante della pena, in ossequio all’articolo 27 della nostra Carta Costituzionale”.

Un importante progetto che è stato accolto con estremo entusiasmo della Casa Circondariale di Foggia, dal C.O.A. di Foggia, ma anche da diverse scuole e biblioteche che hanno già manifestato la volontà di voler aderire. “Intendo ringraziare a nome di tutta la Sezione di Foggia – continua l’avv. Lafaenza – la Direttrice della Casa Circondariale di Foggia, la dott.ssa Giulia Magliulo per aver manifestato grande apprezzamento per questa nostra iniziativa, il Presidente del Tribunale di Foggia, dott. Sebastiano Gentile, per aver autorizzato, senza indugio, l’utilizzo degli spazi del Tribunale per la raccolta dei libri, nonché il nostro C.O.A., presieduto dall’avv. Gianluca Ursitti, per aver condiviso pienamente la nostra idea, attraverso la concessione del patrocinio. Ringrazio sin d’ora tutti coloro i quali decideranno di prendere parte al progetto”.