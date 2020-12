La Croce Rossa di Lucera ha un'autovettura, il dono del Comitato di Foggia: "Ora potremo incrementare le attività sul territorio"

Un graditissimo regalo, quello ricevuto dalla Croce Rossa di Lucera. Grazie alla donazione del presidente del Comitato di Foggia, Renata Fulchino, di cui la sede di Lucera fa parte, la Croce Rossa di Lucera ha finalmente in dotazione un'autovettura.

Un regalo gradito e utile per le 30 persone che fanno parte della Croce Rossa lucerina, grazie al quale sarà possibile pianificare l'attivazione di numerosi servizi, come il 'Servizio dialisi' (ovvero il trasporto dei dializzati da e per l'ospedale), il 'Pronto spesa' e il 'Pronto farmaco'.

"E per il 2021 ci saranno grandi e importanti novità", annuncia Rosy Pergola, referente lucerina della Croce Rossa Italiana. "Ringrazio la presidente Fulchino per la fiducia che ha riposto in noi e nel nostro operato".