Un ingegnere pugliese e tre suoi colleghi inventano Covidzone, il sito che ci dice cosa si può fare e cosa invece no

Si chiama Covidzone.info ed è un sito che associa informazioni, restrizioni e ordinanze, rispetto al colore attribuito ad una determinata regione d'Italia: gialla, arancione e rossa.

Di facile lettura e utilizzo, lo strumento di riepologo generale è stato realizzato da quattro ingegneri under 35, di cui uno, Giammarco Vergara, è originario di San Pancrazio Salentino, anche se vive a Milano. “Ora sono a casa, in Puglia, sono riuscito a tornare prima che fosse pubblicato il dpcm di Natale", ha detto qualche giorno fa a BrindisiReport. (leggi l'articolo).

Covidzone.info offre tutta una serie di informazioni su cosa è possibile fare o non fare. E i dati aggiornati dei vaccini, le dosi consegnate e quelle somministrate.

Se ad esempio si clicca sulla Regione Puglia verranno fuori una serie di informazioni, ordinanze in vigore e autocertificazioni: oggi, si legge, i negozi sono aperti fino alle 20, nei piccoli comuni con massimo 5mila abitanti sono consentiti spostamenti in un raggio di 30km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia. Sono vietati gli spostamenti fuori regione e/o fuori comune. É consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (escluse le seconde case). E' consentita l'attività motoria solo nel proprio comune. Sono chiusi bar, pub e ristoranti (è possibile solo l'asporto). Ristoranti e locali sono aperti solo per take away fino alle 22. Chiuse anche gelaterie e pasticcerie, asporto consentito dalle 5 alle 22. È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica nel proprio comune.