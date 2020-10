Aumento dei contagi, "le Usca vanno potenziate". Barone: "Quante sono oggi e quanti i medici attivi?"

“Il numero di casi positivi è purtroppo in costante aumento, per questo è necessario che le Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19, vengano potenziate dopo il pasticcio fatto dalla Regione Puglia nella fase 1 dell’emergenza". La consigliera regionale del M5S Rosa Barone ha scritto al direttore del dipartimento regionale della salute Vito Montanaro per conoscere il dettaglio del numero delle Usca attualmente attive e dei medici assunti, dei compiti svolti da ciascuna Unità e il numero di interventi effettuati fino ad oggi in ogni Asl della regione e in ogni provincia.

"Nelle Regioni dove si è partiti per tempo, le Usca hanno avuto un ruolo fondamentale per la cura dei pazienti che non necessitavano di ricovero, mentre in Puglia a causa dei bandi pubblicati in ritardo e della disorganizzazione della Regione si è partiti in ritardo, cercando anche di scaricare le colpe sui medici". I Cinquestelle, all'epoca, incalzarono la Regione per l'attivazione delle unità di assistenza a domicilio.

"Di recente le Asl della regione hanno rinnovato i contratti con i medici reclutati nelle Usca, una proroga avvenuta anche nell’ottica di una rimodulazione del loro utilizzo a supporto dei dipartimenti di prevenzione delle Asl, per effettuare inchieste epidemiologiche e tamponi nonchè per supportare la campagna vaccinale anti-influenza. Per questo vogliamo sapere ad oggi quante siano le Unità di Continuità Assistenziale realmente attive e quanti medici siano impegnati. Per gestire l’aumento dei contagi - conclude la consigliera Rosa Barone - non si può andare avanti a slogan, servono provvedimenti concreti”.