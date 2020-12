Covid, la Puglia è tra le 5 regioni a rischio 'alto': "Specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale"

Mentre dal 18 novembre al 1 dicembre in Italia l'Rt medio sui casi sintomatici è sceso dallo 0,91 allo 0,82, secondo quanto riporterebbe il report dell'Istituto superiore di Sanità-ministero della Salute, come da notizia ribattuta in esclusiva dall'Adnkronos, tra le cinque regioni con una classificazione complessiva del rischio 'alto', oltre all'Emilia Romagna, alla provincia autonoma di Trento, alla Sardegna e al Veneto, c'è anche la Regione Puglia.

Puglia e Sardegna, scrive l'agenzia di stampa, sono state classificata a rischio alto e/o equiparate a rischio altro per tre o più settimane consecutive. Il report conclude: "Questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale".

Una valutazione che potrebbe determinare un prolungamento della zona arancione nei venti comuni interessati dall'ordinanza del 7 dicembre di Michele Emiliano e oltretutto spingere la Regione a correre ai ripari estendendolo ad altri comuni o province.