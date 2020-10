Covid, a Ordona scuole chiuse per tre giorni: "Solo una sanificazione in via precauzionale"

Il sindaco di Ordona Adalgisa La Torre ha disposto la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado da lunedì 5 ottobre a mercoledì 7 ottobre per la sanificazione dei locali e la chiusura dei parchi gioco e degli impianti sportivi fino al 15 ottobre. Lo stabilisce l'ordinanza sindacale numero 12 del 3 ottobre recante ulteriori misure precauzionali per il contenimento della diffusione del Coronavirus. "Abbiamo preferito provvedere ad un'ulteriore sanificazione in via precauzionale per tutelare gli studenti il più possibile - spiega il sindaco La Torre - È l'unica arma che abbiamo oltre al distanziamento e all'uso delle mascherine".

La chiusura degli edifici scolastici fa seguito anche ad una sollecitazione pervenuta dal dirigente dell'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" Milena Sabrina Mancini che ha suggerito l'intervento. Tutti i locali scolastici, dopo il trattamento di disinfezione, saranno arieggiati e puliti prima dell'uso.

Il provvedimento non scaturisce dal riscontro di contagi e lo precisa il sindaco: "Il Comune non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di casi Covid a Ordona".