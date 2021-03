"Le giornate sono convulse". Lo sfogo del dr Onorati: "Il virus ha ripreso la sua corsa, noi medici insieme a lui"

"Il virus ha ripreso la sua corsa e noi medici insieme a lui". Così su facebook il medico di medicina generale ed ex presidente dell'ordine dei medici di Foggia, Salvatore Onorati.

"Le giornate sono convulse. In aggiunta ci sono le decine e decine di telefonate e messaggi whatsapp di chi vuole avere notizie sui vaccini. È uno stress continuo" si sfoga il medico del capoluogo dauno.

"Per i vaccini evitate di chiamarci perché le categorie che dovranno via via essere vaccinate saranno avvertite dagli organi istituzionali. Ora si sta completando la vaccinazione degli ultra ottantenni e del personale scolastico e delle forze dell’ordine. Saremo vaccinati tutti ma ci sarà bisogno di tempo e di gradualità, legata, soprattutto, alla scarsità dei vaccini" spiega.

Onorati conclude: "Pazienza per tutti e comprensione per chi non può stare a rispondere a decine e decine di telefonate in studio, sul cellulare e messaggi whatsapp sui vaccini, ne va anche della salute mentale"