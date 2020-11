"Aprono" in Puglia i 'Covid Hotel': due in provincia di Foggia, per i pazienti asintomatici dimessi dagli ospedali

Parallelamente all'ulteriore potenziamento della rete ospedaliera Covid e alla richiesta del dipartimento della Salute che alle Asl delle sei province avrebbe chiesto una relazione su ulteriori posti letto che potrebbero essere riconvertiti e messi a disposizione dei pazienti Covid, oltre ai 3mila attuali, "aprono" in Puglia i primi 'Covid Hotel'.

Quelli attivi o in corso di attivazione sono sette in tutto per 217 posti: tre nel Barese per 77 pazienti, uno in provincia di Brindisi per 35 pazienti, uno in Salento per 25 pazienti e due in Capitanata per ottanta pazienti. Si tratta di alberghi che mettono le loro camere a disposizione dei positivi al virus asintomatici e dimessi dagli ospedali che non hanno a disposizione appartamenti che non permettono l'isolamento da altri conviventi

In provincia di Foggia è stato firmato l'accordo tra la protezione civile regionale, una struttura alberghiera di Lucera e la foresteria di Casa Sollievo della Sofferenza che sarà aperta a breve.