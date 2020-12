"Puglia non è da zona rossa". Indice Rt sotto quota 1 per la prima volta. Lopalco: "Ma massima allerta"

"Fuori discussione l'entrata in zona rossa". Parola dell'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco che dal Tgr Puglia risponde al presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli che invocava l'adozione di misure anti-Covid più restrittive a livello regionale.

"I nostri dati non sono assolutamente da zona rossa, non lo erano due settimane fa, non lo erano la scorsa settimana e non lo sono adesso. Anzi, per la prima volta il nostro famoso indice Rt è vicino all'1, leggermente inferiore: 0,99". L'indice di trasmissione del contagio sta calando. "Quello che comunque condividiamo con il presidente dell'Ordine dei Medici è uno stato di massima allerta sulla situazione Coronavirus".

Non cambia l'orientamento della Regione Puglia in materia di scuola: il 3 dicembre scade l'ordinanza che concede alle famiglie di scegliere nel primo ciclo di istruzione la didattica integrata o in presenza e, con tutta probabilità, sarà riproposta. "Le precedenti ordinanze hanno dato dei buoni risultati. La circolazione del virus in ambiente scolastico ha presentato delle riduzioni, quindi sicuramente continueremo in questa direzione - ha annunciato Lopalco - cioè nella direzione di limitare la didattica in presenza".