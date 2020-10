Lucera, Pitta chiude al pubblico gli uffici comunali fino al 24 novembre

Da oggi e fino al 24 novembre tutti gli uffici comunali di Lucera saranno chiusi al pubblico. Restano aperti solo l'ufficio di Stato Civile, esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte, l'Anagrafe, solo per il rinnovo delle carte d'identità scadute o smarrite, e il Comando di polizia locale, per comprovati motivi di necessità e urgenza e previo appuntamento telefonico come per la Pubblica Istruzione e i Servi Sociali.

Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Giuseppe Pitta. L'interdizione al pubblico degli Uffici Comunali è una misura a scopo precauzionale, si legge nel testo, per evitare fenomeni di elevata concentrazione di persone.