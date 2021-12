La variante omicron preoccupa: annullati tutti gli eventi natalizi a Castelnuovo della Daunia

La variante Omicron si sta diffondendo sempre più rapidamente in tutta la provincia di Foggia. Anche nei comuni meno colpiti nei mesi scorsi, si stanno segnalando nuovi casi di positività. Come a Castelnuovo della Daunia: "Stiamo assistendo da qualche settimana ad un’impannata dei contagi in tutta Italia. Tra le fasce più colpite figurano i giovani. Anche nel nostro paese e nei comuni vicini abbiamo casi di positività accertata. A queste persone esprimo la mia vicinanza", scrive il sindaco Guerino De Luca.

La recrudescenza dei contagi ha indotto il primo cittadino ad annullare gli eventi natalizi in programma nei prossimi giorni, "al fine di evitare la diffusione del contagio e mantenere la situazione sotto controllo".

E dunque, sono stati annullati gli spettacoli teatrali in programma il 29 e 30 settembre della compagnia teatrale 'La Formica', il concerto gospel di capodanno e l'evento del 6 gennaio 'La Befana ti aspetta'.

"Invito altresì tutti i gestori di locali pubblici e i ristoratori - conclude il primo cittadino - a riconsiderare serate, cenoni e feste di qualsiasi tipologia. Infine, invito voi cittadini e soprattutto i più giovani a tenere comportamenti corretti e ad osservare tutte le misure di prevenzione del caso, anche in considerazione del fatto che varranno intensificati i controlli da parte degli organi di polizia preposti".