In isolamento, da Cagnano a San Marco in Lamis 60 km per fare un tampone in auto. Il sindaco: "Siamo sconcertati"

"È impensabile, oltre che assurdo, che gente sottoposta a isolamento precauzionale debba recarsi fuori paese per effettuare un test che sarebbe fattibilissimo anche nel proprio comune". Protesta il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo che si dice sconcertato dal modo in cui il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl sta gestendo la modalità drive through, i test effettuati a bordo dell'auto.

"A Cagnano c'è un numero elevato di tamponi da far effettuare e i nostri cittadini chiamati a farli non solo non hanno avuto neanche una telefonata in 15 giorni ma devono, secondo le disposizioni del nostro Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Foggia, recarsi a San Marco in Lamis, per trovare la più vicina postazione Drive-through".

L'amministrazione comunale è pronta a collaborare fattivamente per allestire una postazione a Cagnano. "Chiediamo - è l'appello del sindaco - vista la situazione di urgenza presente in questo periodo, e per evitare qualsiasi tipo di spostamento, facilmente ovviabile, una postazione Drive through test in loco".