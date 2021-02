Raffaele, l'imprenditore benefattore dei volontari dell'emergenza Covid: "E' un esempio di generosità"

L'Associazione Pompieri Volontariato Protezione Civile 'A. Gramazio' di Foggia ha ringraziato con una pergamena e la tessera di socio sostenitore l'imprenditore Raffaele Fasciano in segno di riconoscenza per la sua sensibilità

Durante la prima ondata del virus, ha offerto un contributo per l'acquisto di 10mila mascherine quando erano introvabili, ha staccato un assegno per l'acquisto di un generatore, poi ha procurato una fornitura di alimenti e beni di prima necessità, e quando c'è bisogno di un aiuto risponde sempre presente.

L'Associazione Pompieri Volontariato Protezione Civile 'A. Gramazio' di Foggia ha accolto nella sua grande famiglia Raffaele Fasciano, titolare dell'Ais Service di Foggia, agenzia infortunistica stradale, nominato socio sostenitore.

I volontari dell'associazione di protezione civile hanno consegnato una pergamena al benefattore, in segno di riconoscenza per la sua disponibilità e sensibilità. "La vera generosità verso il futuro comincia nel donare al presente", è la frase riportata sull'attestato.

L'imprenditore Raffaele Fasciano, tramite l'Associazione Pompieri Volontariato, sempre in prima linea nell'emergenza Covid, ha offerto un sostegno concreto ai cittadini in difficoltà a causa della pandemia. "Che la generosità e l'esempio di questo socio - dicono dall'associazione - siano di stimolo per tutti coloro che vogliono essere generosi verso il futuro donando al presente".

