Counseling telefonico o diretto per le donne vittime di violenza: l'iniziativa del Policlinico di Foggia

Il Policlinico di Foggia aderisce al progetto Onda per l’eliminazione della violenza contro le donne con due pomeriggi di counseling telefonico o diretto presso l'ambulatorio di Psicologia clinica sito al piano terra del plesso Maternità.

L’attività di counseling verrà svolta dal dirigente psicologo Antonio Petrone, e dalle assistenti sociali Antonella Calvo e Annalisa Florio del Policlinico di Foggia nelle seguenti date: giovedi 23 novembre dalle 16.00 alle 18.00 e martedi 28 novembre dalle 16.00 alle 18.00.

Fondazione Onda, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia la terza edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 22 al 28 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Il 25 novembre rappresenta un giorno significativo poiché agisce sulle vittime come effetto motivazionale nella ricerca di un supporto esterno. In questa settimana Fondazione Onda vuole dare un aiuto attivo per proteggere e aiutare le donne in difficoltà.

Il Policlinico di Foggia è tra gli ospedali che ha ottenuto il riconoscimento ‘Bollino Rosa’, che Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. L’attività di counseling svolta al Policlinico di Foggia è integrativa a quelle fornite dal progetto generale della Fondazione Onda. Nel corso del counseling, verranno fornite informazioni sulla rete dei servizi territoriali, supporto psicologico e sostegno alle donne vittime di violenza.