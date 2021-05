Puglia zona gialla: pranzo e centa al ristorante ma all'aperto, ok a spostamenti e sport di contatto. Riaprono cinema, teatri e musei

Le norme che entreranno in vigore a partire da lunedì 10 maggio in Puglia con la nuova zona gialla

Da lunedì 10 maggio 2021 in Puglia entrano in vigore le restrizioni da zona gialla. Si tratta di un allentamento delle misure rispetto a quelle da zona arancione che resteranno in vigore fino alla giornata di oggi.

Resta il divieto di circolazione dalle 5 alle 22

Sono consentiti gli spostamenti, non solo tra comuni ma anche in ingresso e in uscita dalla regione verso zone bianche o gialle senza certificazione verde o tamponi

Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi in un'altra abitazione privata

Restano chiusi alcuni esercizi commerciali dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi

Riaprono i ristoranti con consumo al tavolo ma solo all'aperto

Sono consentiti gli spettacoli in cinema, teatri e altri locali

Riaprono i musei, dal lunedì alla domenica

Tornano gli sport di contatto

Didattica in presenza a scuola, ma resta la possibilità di richiedere la dad