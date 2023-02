Il teatro luogo "crescita e integrazione": al via i corsi per bambini con disturbi dello spettro autistico

Ha preso il via il primo corso di teatro per bambini e ragazzi in carico ai servizi di Assistenza Domiciliare Educativa e al Centro Risorse Famiglie del Comune di Cerignola, voluto dal Vicesindaco e Assessore alle politiche sociali del Comune di Cerignola, Maria Dibisceglia, in collaborazione con il Cinema Teatro Roma. “Si tratta di un progetto pilota, che vede protagonisti nostri piccoli concittadini che sperimenteranno nuove forme di integrazione e di crescita. Il corso vedrà protagonisti anche bambine e bambini con disturbi dello spettro autistico”, fa sapere il vicesindaco.

Il corso durerà fino al prossimo giugno e si concluderà con uno spettacolo messo in scena interamente dai ragazzi sul palco del CineTeatro Roma. “Non per tutti – continua la Dibisceglia – è semplice mettersi in gioco, in particolare per questi piccoli che hanno bisogno di essere stimolati a tirar fuori la loro personalità e dimostrare, a loro stessi prima che agli altri, di poter arrivare ovunque. Giocando a fare teatro, i ragazzi aumenteranno le potenzialità comunicative, cognitive, emotive e di socializzazione”.

“Credo molto in questo percorso, per il forte valore educativo e di integrazione. Avevo paura – conclude il vicesindaco e Assessore alle politiche sociali – che i piccoli non accogliessero quest’iniziativa, ma sapere che tutti sono arrivati al primo appuntamento puntualissimi e con la voglia di iniziare mi ha riempito il cuore di gioia”.

“Accolgo favorevolmente questa iniziativa che significa integrazione a 360 gradi e vuole essere uno stimolo affinché nessuno sia lasciato indietro”, sottolinea il primo cittadino Francesco Bonito che poi aggiunge: “Saremo in prima fila, a giugno, per assistere alla rappresentazione teatrale finale e auspico che tutta la Città di Cerignola accolga con calore questa iniziativa”.