Foggia, 18 ucraini a scuola di italiano: così la Cambridge aiuta i ragazzi ad integrarsi

Sono ragazzi tra i 15 e i 17 anni, tutti provenienti dall'Ucraina, i 18 studenti accolti dalla Cambridge Academy, per seguire dei corsi di italiano gratuiti. Come spiega Francesca Cascioli, responsabile dell'istituto, "l'integrazione passa innanzitutto dalla lingua. Se sei in un posto e non conosci la lingua, ti senti automaticamente escluso".