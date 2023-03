Buone notizie per i lavoratori che dai Monti Dauni si spostano a Melfi: tre corse giornaliere di andata e ritorno

Come già anticipato su queste colonne, la sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità della Regione Puglia, a seguito di numerose segnalazioni e richieste pervenute dai territori, ha autorizzato gli enti gestori del servizio Tpl su gomma a intensificare i servizi e i collegamenti su linee e verso destinazioni per le quali sono state registrate le maggiori criticità.

Tra questi, è stato autorizzato il potenziamento della linea Accadia-Monteleone-Anzano-Scampitella Z.I-Vallata-Lacedonia-Z.I. San Nicola di Melfi (servizio gestito da Cotrap-Metauro Bus) a tre corse di andata e ritorno, in modo da poter garantire l’utilizzo del bus da parte dei lavoratori che raggiungono la Zona Industriale di Melfi, a prescindere da quale dei tre turni lavorativi dovranno svolgere.

Le nuove corse, feriali e giornaliere, saranno attivate a partire da lunedì 6 marzo. “L’autorizzazione ai servizi aggiuntivi è una risposta alle sollecitazioni giunte dai territori e dagli stessi sindaci, ad esempio per quanto riguarda i collegamenti tra i comuni di Accadia e Monteleone di Puglia verso Melfi. Ci siamo concentrati su linee frequentate da pendolari abituali, come gli studenti e i lavoratori di aziende che richiedono un’attenta organizzazione degli orari, per cercare di garantire corse più frequenti e collegamenti più efficaci e capillari. Il confronto con le diverse realtà è stato importante e certamente continuerà per pianificare sempre al meglio la rete dei collegamenti regionali” ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia.

I sindaci dei comuni interessati, che da anni attendevano un servizio più efficace, hanno formulato un sentito ringraziamento alla Regione Puglia e all’assessore Maurodinoia, per l’attenzione istituzionale e per l’apprezzabile impegno profuso in favore delle comunità locali, chiedendo, nell’occasione, alla Provincia di Foggia, per le rispettive competenze in materia di trasporto pubblico, di inserire le nuove corse all’interno del Piano Provinciale.