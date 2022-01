Camera Civile di Foggia: l'avv. Corrado Aquilino riconfermato presidente

Il Consiglio direttivo della Camera Civile di Foggia riunitosi il 10 gennaio 2021, all’unanimità dei votanti, ha confermato per il triennio 2022/2024, quale presidente l’avv. Corrado Aquilino, che sarà affiancato dall’avv. Gianfranco D’Andrea vicepresidente, dall’avv. Nicola Cintoli segretario, dall’avv. Fabrizia Martelli tesoriere, dagli avvocati Marco Basta, Giuseppe Di Gennaro e Fabio Filograsso, consiglieri.

L’avv. Aquilino, che aveva già ricoperto il ruolo di presidente rappresenta la propria felicità e la forte emozione per la confermata fiducia espressa nei suoi confronti da tutti i consiglieri, che ringrazia di cuore anche per il grande e difficile lavoro da tutti svolto in questi anni di pandemia, che non pochi problemi, per essere eufemistici, ha creato (anche) allo svolgimento dell’attività associativa.

Il neo rieletto presidente ha dichiarato, a nome di tutti i componenti del Consiglio direttivo, di voler garantire appieno la prosecuzione dell’impegno sinora profuso nell’interesse di tutti gli associati (e non solo), incrementando il più possibile lo sforzo teso al raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale dell’avvocatura e di tutela dei cittadini innanzi alle istituzioni giudiziarie, che da sempre costituiscono la ragione dell’esistenza stessa della Camera Civile di Foggia. Il tutto seguendo la logica del dialogo con gli organi e le altre associazioni di rappresentanza dell’avvocatura, con la magistratura, con gli operatori di cancelleria e con tutti gli altri soggetti interessati dalle problematiche che interessano l’amministrazione della giustizia a livello nazionale e locale.

L’associazione, inoltre, proseguirà nel solco, già segnato dalle precedenti consiliature, dell’attenzione massima alla formazione e all’aggiornamento professionale degli avvocati, per assicurare ad essi la possibilità di confrontarsi al meglio con le sempre maggiori e sempre più complesse sfide che l’esercizio della professione, pone loro quotidianamente.