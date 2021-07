Covid, con il nuovo decreto cambiano i parametri per il cambio di colore: sarà decisivo il tasso di ospedalizzazione

L'incidenza resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per determinare la colorazione delle regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva

Come preannunciato nei giorni scorsi, cambiano i criteri per la determinazione delle colorazioni delle Regioni. Rispetto al passato, l'incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida.

A partire dal primo agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Zona bianca

Resteranno in zona bianca le regioni che presenteranno una incidenza inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti per tre settimane consecutive. Le regioni che presenteranno una incidenza superiore possono comunque restare in zona bianca solo mantenendo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica uguale o inferiore al 15% oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva uguale o inferiore al 10%.

Zona gialla

Passano in zona gialla le regioni che abbiano una incidenza pari o superiore ai 50 casi per 100mila abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e quello dei posti letto in terapia intensiva sia superiore al 10%.

Inoltre, qualora si registrasse una incidenza pari o superiore ai 150 casi per 100mila abitanti, si resterebbe in zona gialla con i tassi di occupazione dei posti letto rispettivamente pari o inferiore al 30% in area medica e pari o inferiore al 20% in terapia intensiva.

Zona Arancione

Si retrocede in zona gialla se si verifica un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e se contestualmente si superano i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Zona Rossa

Una regione passa in zona rossa con una incidenza superiore ai 150 casi per 100mila abitanti e se contestualmente si superano i tassi di occupazione dei posti letto del 40% per l'area medica e del 30% per la terapia intensiva.