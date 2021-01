Coronavirus, la 'stanza degli abbracci' è realtà a Serracapriola: “Emozioni senza confini”

Il sogno è diventato realtà. E’ stata installata ieri la stanza degli abbracci presso la Rsa 'San Mercurio Martire' di Serracapriola, che a partire dalla giornata di oggi consente agli ospiti della struttura e ai loro familiari di potersi incontrare ed abbracciare in sicurezza grazie all'utilizzo di una parete separatoria in Pvc Cristal.

La realizzazione della stanza degli abbracci è frutto della raccolta fondi lanciata sul sito GoFundMe dalla cooperativa sociale Medtraining, ente gestore della Rsa 'San Mercurio Martire', alla quale hanno risposto subito con grande generosità e disponibilità la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, il Rotary Club Foggia 'Umberto Giordano', ed i tanti cittadini che con le loro donazioni hanno consentito di raggiungere la cifra necessaria ad acquistare la struttura.

L’esigenza di realizzare la stanza degli abbracci è nata dalla necessità di rispondere ad un bisogno di socialità, di relazioni, di contatti in un momento particolarmente difficile come quello dettato dall’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Soprattutto per le persone più anziane che vivono di piccoli momenti, delle attenzioni dei propri parenti, di attimi scanditi durante la giornata, e che in questi mesi a causa della norme anti-covid non hanno potuto abbracciare e vedere i loro cari. Attraverso l’intervento, quindi, si punta a restituite delle 'emozioni senza confini'.

Perché in effetti si tratta di restituire delle emozioni, delle relazioni che diventano energie motivazionali importanti per i pazienti più anziani. "Grazie alle generosità di tutti i donatori abbiamo potuto realizzare una struttura gonfiabile, denominata la stanza degli abbracci, studiata per permettere ai pazienti di poter ricevere in modo sicuro un abbraccio, un contatto fisico, con i loro cari", spiega Carmine Spagnuolo, direttore della cooperativa sociale Medtraining di Foggia.

"La Rsa che gestiamo ha ottenuto l’iscrizione al Registro regionale della Regione Puglia, ma non rientra tra le strutture accreditate all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia; di conseguenza, il suo funzionamento si regge unicamente sulle rette degli ospiti. In questa fase emergenziale dovuta al Covid-19, abbiamo provveduto ad applicare tutte le misure igienico-sanitarie sostenendo tutti i costi necessari per elevare al massimo il livello di sicurezza e contenere i rischi di contagio di ospiti ed operatori. Di qui, la necessità di avviare una raccolta fondi per la realizzazione della stanza degli abbracci che ha mostrato ancora una volta la sensibilità e la generosità del nostro territorio".

A realizzare la stanza degli abbracci è stata la giovane start up foggiana 'Leebsy', che grazie all’esperienza maturata nella lavorazione del plexiglass e derivati, ha installato la struttura gonfiabile all’interno della Rsa di Serracapriola permettendo ai pazienti di poter ricevere in modo sicuro e protetto un abbraccio, un contatto fisico, con i loro cari.

La 'San Mercurio Martire' ha sede nel territorio di Serracapriola. Di proprietà dell’Amministrazione comunale, è gestita dalla cooperativa sociale Medraining di Foggia ed è stata inaugurata nel settembre 2019 con la finalità di accogliere 17 persone anziane, di età superiore ai 64 anni, con deficit psico-fisici, tali da richiedere interventi di tipo assistenziale ed il recupero possibile dell’autonomia. La struttura, infatti, promuove un approccio finalizzato soprattutto al perseguimento del benessere e della salute dell’anziano e si avvale di un’equipe multidisciplinare che ha l’obiettivo di fornire in maniera continuativa prestazioni socio-assistenziali, riabilitative e di animazione atte a mantenere e/o a rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana degli ospiti.