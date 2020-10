La Regione Puglia lavora per riaprire le elementari. Lopalco: "Chiudendo le scuole abbiamo voluto anticipare il virus"

"Abbiamo voluto anticipare il virus chiudendo le scuole". E' questa la risposta alla teoria rispetto alla quale Pierluigi Lopalco, in collegamento con Sky ospite di Timeline, sostiene che i lockdown più sono precoci più c'è la probabilità che siano di breve durata".

Sulla possibilità di un lockdown generalizzato, l'assessore alla Sanità della Regione Puglia non fa previsioni: "E' molto difficile". L'epidemiologo non crede che uno scenario di marzo-aprile si possa verificare nel giro di poche settimane, "e non sarebbe utile" ha dichiarato aggiungendo che bisogna rallentare i contagi con altri mezzi.

Sulle polemiche circa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, Lopalco ha anticipato l'intenzione della Regione Puglia di mettere in piedi una serie di misure per far riprendere ai bambini delle elementari la frequenza in presenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dai 6 ai 18 anni noi abbiamo registrato nell'ultima settimana più di 1000 casi, l'11% sul totale dei positivi . Ora questo significa che all'inizio, prima dell'apertura, questa fascia d'età rappresentava solo il 6% dei casi totali ora l'11%. La proporzione è raddoppiata e l'andamento ci stava spaventando".